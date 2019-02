Tradičně se Spolek sportovních aktivit Šumava – Střelnice Prachatice zapojuje do prázdninových akcí. Ani letos proto nechybí jejich nabídka v Prázdninovém pase pro děti z Prachatic a okolí. Tentokrát to je ve čtvrtek 12. července v době od 9 do 11 hodin na prachatické střelnici. Střelci naučí děti střílet ze vzduchovky a luku na terč. Přihlášky nejsou potřeba, jen děti do deseti let musejí přijít v doprovodu staršího 15 let.