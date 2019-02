Stožec: Staročeské hry

Pro prázdninové výletníky na Šumavě připravilo na čtvrteční odpoledne informační středisko Národního parku Šumava ve Stožci zábavu pro celou rodinu. Od jedné hodiny se rozjíždí akce s názvem Staročeské hry. Návštěvníci tak uvidí, ale mohou si také vyzkoušet, jak si hrály děti našich předků, když měli k dispozici jen přírodní materiály. I dospělí se mohou ve Stožci vrátit do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších her z doby prababiček. Staročeské hry začínají hodinu po poledni a budou trvat asi dvě hodiny.