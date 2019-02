Steve Clarke Trio

Steve Clarke – baskytara, Walter Fischbacher – klávesy,

Richard Muenchhoff – bicí

Steve Clarke se opět vrátí do Evropy! Rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA), excelentní basák, se znovu spojil s klávesistou Waltrem Fischbacherem ( USA ) a aktuálně s mladým, talentovaným bubeníkem Richardem Muenchhoffem ( D ).

Trio umí udělat pořádnou šou, jsou totiž odborníci na „crafting engaging sets“ neboli řemeslně dokonalé sety, chytlavé groove a oslnivá sóla. Steve Clarke natočil 6 CD jako lídr svých sestav a cestuje, po USA a Evropě více než 15 let. Vystupoval po boku jazzových velikánů jako jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam & Dave. Toto turné bude Steveovým dalším návratem do Evropy, po čtyřleté přestávce (2012, 2016 a nově 2018).

Vstupné: 150,-

Prodej vstupenek od 27.8. 2018