Seminář Mindfulness

Lektorka Monika Stehlíková seznámí účastníky s tématem Jak být díky všímavosti v dnešní době spokojený?

„Všímavost je dovednost vědomě vnímat okamžik, který právě prožíváme a náš život se tím stává lehčím, bezstarostnějším a naplňujícím.“ Tato klinicky ověřená metoda ("mindfulness") v nás rozvíjí konkrétní dovednosti, jako je nadhled a respekt k sobě a k druhým, zbavuje nás stresu, napětí a úzkosti a učí nás zvládat negativní myšlenky a pocity tak, aby na nás měly menší dopad a vliv a my si mohli volněji jít za tím, co nám dává smysl a co je pro nás důležité.

Cílem semináře je ukázat účastníkům, jak pracovat s vědomou pozorností, i to, jaké jsou skutečné potřeby dnešních dětí a jak u nich rozvíjet všímavost. Účastníci si osvojí jednotlivé techniky všímavosti, získají informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí."

Monika Stehlíková je autorkou publikace Život s vysokou inteligencí. Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti.