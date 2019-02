Prahatice: Pohádková rezervace - Zákrok

Když zakladatel Pohádkové rezervace děda Ptáček emigroval v roce 1948 do Ameriky, pohádkové bytosti vypustil do neobydlených pohraničních lesů, aby zde našly svůj klid. Avšak během následujících 40 let byly všechny bytosti zadrženy pohraniční stráží a umístěny do ústavu pro duševně nemocné, který vede ředitelka Květa Kárná. Jak se s pobytem v tomto zařízení vyrovnají Karkulka, ježibaba, hejkal a mnohé další pohádkové bytosti? Sžijí se s ostatními pacienty? Najde se vůbec někdo, kdo se je pokusí dostat zpátky na svobodu?

Hrají: Karkulka Červená, pan Ptáček, MUDr. Květa Kárná, sestra Miluška Slabá, Petra Slabá, Toníček Holub, vojín Jurko, vlk, Andulka Šafářová, Emil Hrábě, ježibaba, hejkal, jezinka, princezna, drak, Bajaja, pohádkový dědeček.

Vstupenky za cenu 150,- v prodeji od 3.12.2018