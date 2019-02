Prachatice: Znouzectnost + Špatnej Dojem

Znouzectnost na Kandláku!

..bude to nářez. Přijďte zapařit na české punkové legendy ze

z Plzně :-)

Support: Špatnej dojem - český punk rock z Bavorova

ZNC je svérázná kombinace rocku, folku, undergroundu, punku a garážového rocku, vycházející z tříakordového písničkářství. Kapela vznikla už v roce 1986 v Plzni, inspirovaná jednoduchostí nastupujícího postpunku a new wave. Časem přetavila žánrovou pestrost do svérázné autentické hudební formy, kterou nás v nezměněné sestavě obšťastňují už 33 let ...takže roky Kristovy

..a za to klobouk dolů...

Vstupné: 130,- Kč

Start: 20:00 hod.