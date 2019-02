Prachatice - zakázanÝovoce + Jaksi Taksi & By The Way

Kapely JAKSI TAKSI a zakázanÝovoce na podzim 2018 spojí své síly a společně odehrají třináct koncertů v rámci 13 LET OFFLINE TOUR. Speciální host na všech koncertech bude kapela By The Way.

JAKSI TAKSI koncem loňského roku přišli po několika letech s novým albem, které nese název "Offline". Nosným tématem desky je současný život ve virtuálním světě a volně tak navazuje na nahrávku "Online". Kapela již řadu let staví na pop-punkových postupech načerpaných zejména z americké scény, výhradně se však drží českých textů. Na podzimním turné kapela představí několik písní z této nové desky a nebudou samozřejmě chybět i hity jako Selfie, Jednou, Optimista nebo právě zmíněná pecka On-line. Na konci září pak proběhne premiéra videoklipu k titulní skladbě Offline.

Kapela zakázanÝovoce oslavila letos třináct let existence a po jarním turné volně navazuje na toto podzimní, které opět symbolicky tvoří třináct koncertů. Na turné zazní oblíbené písničky jako Vem si mě, Alkoholka, Nech mě odejít nebo Pornostár a samozřejmě nebudou chybět ani singly Díky vám! nebo Genocida, které se objevily na posledním album vydaném v roce 2016. Kromě těchto stálic kapela připravuje také nové písně, které by během podzimu měly zaznít.

Slánská kapela By The Way oslaví na podzim, konkrétně 11.11. sedmé výročí založení. Na jarním „Šťastných 13 tour“ představila kapela svoje nové album “Takový Jaký Sme” s hity “Plavovláska” a “Generace 21”. Na podzimním 13 LET OFFLINE TOUR si fanoušci budou moci poslechnout i některé zbrusu nové skladby, pro připravované album roku 2019.

Turné odstartuje 28. září v Chrudimském R-Klubu a kapely dále navštíví Horažďovice, Humpolec, Kovářov, Horní Cerekev, Plzeň, Kladno, Golčův Jeníkov, Prachatice, Teplice, Moravský Krumlov, Prahu a Benešov. Předprodej vstupenek probíhá na www.ticketstream.cz nebo na www.shopngo.cz.