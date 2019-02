Do neděle jsou na prachatických arkádách k vidění houby všeho druhu. Mykologickou výstavu jako tradičně připravuje CEV Dřípatka a sdružení A Rocha. Výstavu mohli a ještě mohou doplnil vlastními exponáty nadšení milovníci houbaření. Jen tak se přijít podívat mohou všichni dnes a zítra od 9 do 12 a od 13 do 16.30 hodin, v neděli od 9 do 14.30 hodin. Prohlídka je i komentovaná a to v pátek od 15, v sobotu od 11 a 15 a v neděli od 10 a 13 hodin.