Prachatice: Vladimír Mišík & Etc…

Je nám velice líto, ale z důvodu zdravotní indispozice zpěváka Vladimíra Mišíka se ruší středeční koncert ( 30. ledna ) v Městském divadle. S agenturou jsme však dojednali náhradní termín koncertu a to středu 11.9. 2019.

Vstupenky zůstávají i nadále v platnosti. V případě, že Vám náhradní termín nevyhovuje, můžete vstupenky vrátit na Infocentru - pondělí až pátek v čase 8.00 - 17.00 hodin. Popř. ve středu 30.1. v čase 18.00 - 19.00 na pokladně Městského divadla.

Děkujeme za pochopení a panu Mišíkovi přejeme, alespoň touto cestou, brzké uzdravení.

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do současné chvíle vydala kapela 10 řadových alb, řadu kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. V červnu 2010 vyšlo úspěšné (Zlatá deska) a ceněné album Ztracený podzim, které nese název dle stejnojmenné skladby na báseň Emila Boka. V roce 2014 oslavila kapela ETC 40 let své existence úspěšným turné s mnoha hosty.

V divadle vystoupí jako host: JAMIE MARSHALL & Amplified Acoustic Band (GB/CZ)

Vstupné: 300,- / prodej od 3.12. 2018