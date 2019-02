Prachatice: Vánoční ladění

Zajímá Vás, jak prožít Vánoce v souladu s tradicí, posílit rodinné vazby, osobně se "usebrat"... - nenechat se zmanipulovat do nakupování a vyčerpávání nad rámec možností (úklid, pečení, vaření..)... ?

Sváteční ladění s psychologem

PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D.

proběhne 7.12.2018 od 17:00.

Vánoce jsou prastarý svátek s mnoha vrstvami tradic a rituálů. Každá doba měla za úkol nějak zakomponovat staré vánoční zvyklosti do svých nových potřeb a problémů – vytvořit novou vrstvu. To je úkol i dnešní doby. Hodně se toho změnilo, například rodiny se mnohem více rozpadají, a je otázka, co ze starých rituálů převzít, čemu dát novou myšlenku, jaké nové zvyklosti přidat, co neopomenout.

Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem: impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.

Vstupné: 118,- Kč, partneři 198,- Kč

Místo konání:

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna

Neumannova 144

383 01 Prachatice

Ve spolupráci a s podporou Města Prachatice.

Při organizaci akce pro veřejnost budou pořízeny fotografie, které pořadatel použije za účelem propagace.

Program přednášek a kurzů je podporován MPSV z dotačního programu "Rodina".

ilustrace: © Josef Lada