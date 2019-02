Prachatice: Tříkrálová sbírka

Tříkrálové skupinky, kterých je v letošním roce více než šedesát, se vydávají každý den do ulic Prachatic, ale i obcí v okolí. Cílem sbírky, do které se zapojily desítky dobrovolníků a organizuje ji Charita Česká republika, je pomáhat nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.