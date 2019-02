Prachatice: Titanic

Předplatné řady A / Divadlo Kalich

Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Text Johna Fiskeho slavil úspěch už u sousedů na Slovensku, kam ho přivedl jeho velký fanoušek Milan Lasica. Na českou divadelní scénu se dostává poprvé. Gigantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Budete svědky detailní rekonstrukce osudu Titaniku a zároveň nových překvapivých odhalení, která snad trochu poopraví známou legendu. Na tomto výletu nebudete jen pasivním publikem, a jak to všechno přežijete, je jen na vás. Koneckonců, každý má svůj Titanik! V této komedii dvojice herců – jakési duo spekulantů začíná přemýšlet nad osudem Titaniku a rozebírat jeho příběh. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce, herci na sebe berou podoby jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem, cestujícími, lodí, ledovcem… Hrají, zpívají, tancují, to vše doplněné o reálné informace, projekce a vizualizace. Postupně se ve své hře dostávají od konkrétních okolností potopení lodi k širšímu společenskému kontextu, a tím i k pointě své hry a příběhu. Titanik je v jejich podání najednou znovu přítomný, avšak už jako širší a současné téma.



Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek

Režie: Jakub Nvota

Délka: 120 min. ( s přestávkou )