Prachatice: Setkání s Adamem Kašparem

Adam Kašpar, velký talent nastupující malířské generace, zavítá do Prachatic v týdnu od 1. do 6. října malovat a připravovat svou výstavu. Zájemci tak mají možnost potkat jej nejen v plenéru při práci, ale hlavně v Galerii Dolní Brána v Prachaticích při dokončování obrazů. Galeristka Šárka Hettnerová proto pozvala zájemce z řad veřejnosti na osobní setkání, popovídání o okukování práce malíře Adama Kašpara. "Samozřejmě by bylo nejlepší, kdybyste se ozvali emailem nebo ohlásili telefonicky čas vaší předpokládané návštěvy," vyzvala zájemce.