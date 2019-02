Prachatice: Rukodělný workshop

Vyrobit si drobné předměty jako například náramek ze špachtlí, malované kamínky nebo zvířátka z různých materiálů mohou ve čtvrtek 19. července děti, které zajdou do prachatického pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory v ulici Zlatá stezka 133 na Rukodělný workshop. Ten je určen pro děti od tří let a nahlásit se mohou děti do zítra. Organizátor má materiály k dispozici a vstup na workshop je zdarma. Vyrábět se bude od 9 do 11.30 hodin.