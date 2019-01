Prachatice: Prosím spinkej!

Bojujete se spánkem svého děťátka?

Chcete se seznámit se zakladatelkou projektu ProsímSpinkej, medicínskou antropoložkou Mgr. et Bc.Lenkou Medvecovou Tinkovou, která se dlouhodobě zabývá spánkem dětí?

OBSAH PŘEDNÁŠKY O SPÁNKU DĚTÍ

 Jak funguje dětský spánek a proč se děti budí

 Co potřebují děti ke klidnému spánku

 Největší mýty o spánku dětí

 Kdy bude dítě spát celou noc

 Proč zaručené rady nefungují

 Co všechno ovlivňuje dětský spánek

 Jak hledat příčinu problému se spánkem

 Proč děti uspávat a proč metoda vyplakání není přirozená

 Společný spánek, jeho výhody, nevýhody a bezpečnost

 Jak pomoci unaveným rodičům

 Jak se nestresovat a odolávat tlaku okolí a společnosti

 Tipy, jak vylepšit spánek a zlepšit uspávání

Učeno rodičům dětí věku 0-5 let.

Slova lektorky:

"Zklamaná knížkami a radami kolem jsem si navíc vzala do hlavy, že

sesbírám a vymyslím co nejvíce tipů, jak pomoci miminkům a dětem

usínat a spinkat, aby maminky nepoužívaly metodu vyplakání. Dnes mám v zásobě několik účinných triků, se kterými se s vámi ráda podělím.

Základem je naučit a osvojit si vzájemnou komunikaci s dítětem a odolávat tlaku z příliš hektického životního stylu. I to mě inspirovalo k vytvoření zážitkových přednášek.

Během svého dvouletého pobytu ve Velké Británii (2011-2013) jsem

spolupracovala s psychologem Andrew Mayersem, který se léta věnuje výzkumu dětského spánku. Zúčastnila jsem se několika jeho workshopů pro profesionály (zdravotní sestry, psychology, rodinné a dětské poradce).

Měla jsem možnost naslouchat příběhům rodičů a zkoumat původ

různých problémů, ale i různorodost dětských povah. Tehdy jsem zjistila, že jejich metody kontrolovaného pláče jsou často nefunkční a vybrala jsem se vlastní cestou. Díky vzdělávání v antropologii a psychologii jsem zjistila, jak nepřirozeně tlačí kultura na dětský spánek. Začala jsem sbírat a vymýšlet, jak pomoci dětem ke klidnějšímu spánku a usínání přirozenou cestou.

Od roku 2013 se také věnuji individuálnímu poradenství, které mě

každým dnem v mé práci posouvá zas o kus dál. Každý případ je

individuální a stejně individuální musí být naše společné řešení, které s maminkou vytvoříme.

Mým cílem nikdy nebylo naslibovat maminkám dlouhý spánek

od prvního dne. Ale snažím se je nasměrovat tak, aby samy poznaly, kde může být problém a jak jej vyřešit bez stresu a pláče.

Myslím si, že nejlepším expertem na dítě je jeho maminka.

Jen to někdy potřebuje v sobě objevit."

Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem: impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.

Poplatek za účast: 330,- Kč (platba předem převodem na účet)

Hlídání dětí je možné po předchozí domluvě - kontaktujte nás!

Místo konání:

Vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachatice

Při organizaci akce pro veřejnost budou pořízeny fotografie, které pořadatel použije za účelem propagace.

Program přednášek a kurzů je podporován MPSV z dotačního programu "Rodina".