Prachatice: Prodej předplatného jaro 2019

Pro nadcházející sezonu JARO 2019 jsme připravili opět tři řady předplatného zahrnující 10 činoherních představení.

Prodej pro nadcházející sezonu proběhne na pokladně Městského divadla v termínu:

pondělí 10. prosince v čase 16:00 - 18:00 hodin

Cena předplatného:

řada A - 1400,- přízemí / 1200,- balkon / 1000,- přístavky

řada B - 1400,- přízemí / 1200,- balkon / 1000,- přístavky

řada BONUS - 700,- přízemí / 600,- balkon / 500,- přístavky

Způsob platby:

- hotově na pokladně v termínu prodeje

- platební kartou na pokladně

- na fakturu - pouze pro stávající předplatitele ( objednávky do 2.12.2018 - faktury budou k vyzvednutí již 5.12 a 7.12. před a po představení řady A a řady B )

Způsob prodeje:

- Stávajícím předplatitelům držíme jejich místa do termínu 10.12. do 18.00 hodin.

- Noví zájemci si mohou zakoupit místa v termínu 10.12. v čase 16:00 - 18:00, která nebyla v uplynulé sezoně obsazena předplatiteli a místa, která se stávajícími předplatiteli uvolnila.

- Následný prodej vstupenek na jednotlivá představení ( = neprodaná místa v rámci předplatného ) bude zahájen v úterý 11.12. od 8.00 hodin on-line a na Infocentru.

!!!Rezervace míst do volného prodeje není možná!!!

Podrobnou nabídku najdete na www.kisprachatice.cz - Městské divadlo / Divadelní předplatné