Prachatice: Letem světem s uměním

Letem světem s uměním

Do Indie, do Vietnamu, na Nový Zéland i do Japonska a do Evropy

s hudbou, tancem a žonglováním. Přednáška trošku jinak...

Cestovatelské povídání s hudbou, tancem a žonglováním.

Pro dospělé i děti…

Ondřej Landa je muzikant a mim, který strávil značnou část života na cestách.

Se stanem projel většinu zemí Evropy a následně jako etnograf a antropolog žil s domorodými Maory na Novém Zélandu,

mezi muslimy v Malajsii a v buddhistických klášterech východní Asie. Přes Indii pak zamířil do východní Evropy,

kde studoval pravoslavné křesťanství a nakonec se usadil mezi banátskými Čechy v jižním Rumunsku.

Více na www.ondrejlanda.cz



Místo konání: Vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachatice



Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem:

impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.