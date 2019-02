Prachatice: Ledová sezona: Medvědi jsou zpět

Film USA *** Animovaný, komedie *** 90 min *** 2D *** Přístupný *** České znění *** 110,- ***

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní klíč k městu. Ale kam šlápne, tam rostou průšvihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeže, vyvolá obrovskou policejní honičku a nakonec jsou všichni rádi, že město, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten hlavní úkol krále severu čeká Norma až zpátky doma. Chamtivá korporace začala těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu, na kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku. Zvířata severu dávají dohromady báječné hokejové družstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaženými šampiony.