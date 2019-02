Prachatice: Koruna planety II. část

Koruna planety je tvořena nejvyššími horami všech sedmi kontinentů. Jde o horolezecký projekt, který byl poprvé definován v 80. letech 20. století amatérským horolezcem a podnikatelem Richardem Bassem a posléze poupravena Reinholdem Messnerem. Do dnešních dnů jej zdolalo pouze 5 Čechů. Má pouť za Korunou světa začala poměrně nevině v roce 2009 cestou na africký kontinent a výstupem na nejvyšší horu Kilimanjaro. Bylo to tehdy hodně odvážné – nejvýš jsem byl do té doby na vrcholu havajské sopky Mauna Kea, která se ale svými 4205 m nemůže s Kili příliš srovnávat. Tehdy však byla Koruna světa jen něco jako sen, který teprve nabíral konkrétních podob a teprve potom jsem se rozhodl, že se o to pokusím. Aconcagua v roce 2012 a Elbrus o rok později byly kopce, které měli připravit na kopce, které museli následovat. Přípravou byla i 7546 m vysoká Muztagh Ata o rok později a pokus o 8201 m vysokou Cho Oyu v roce 2015. Zemětřesení však tehdy bylo proti a tak jsem odložil i první pokus o Everest a v roce 2016 zamířil na Novou Guineu za Carstenz Pyramid. O rok později pak na Aljašku za nejvyšší horou Severní Ameriky Denali a na přelomu roku do Antarktidy na Mount Vinson. A to nejlepší nakonec a tak jsem v letošním roce vyrazil na ten poslední kopec – Mt. Everest a 16. 5. stanul na vrcholu a celý projekt Koruny světa tím ukončil.