Prachatice: Jak bylo, když nebylo

Divadlo SemTamFór Praha

Je už to tak na světě zařízeno a každý z nás to dobře zná.

O čem je řeč?

O úplně obyčejných věcech, jako je strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou apod. To všechno nám, malým a bojácným, dokáže spolehlivě objasnit leckterý dospělý v našem okolí.

Ale jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk, a byl na všechno úplně sám? Přijďte se podívat na příběh starý, jako lidstvo samo, příběh pro malé i velké.

Inscenace je vhodná pro děti od 3 let, mladistvé a každého, kdo má smysl pro humor.