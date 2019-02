Prachatice: Hotel Blackout

Speciálně vánočně laděný Hotel Blackout v podání ŠOS Prachatice.

Třeskutá komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Mojžíš, Izák, Eliáš, Ráchel a Ester žijí ve světě "nových zákonů". Na začátku byla přeci jen temnota. Tak proč to zase jednou nezkusit?! I Bůh řekl: "BUDIŽ TMA!" Tato hra je mimo jiné o svobodě, manipulaci, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení, pravdě i řízené lži. To vše jsme se pokusili zabalit do úhledně a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme s jistým dobře nabroušeným a něžně divákovi přiloženým existenciálním ostřím.