Prachatice: Fenomén Šmok

Mimořádný večer Pražského komorního baletu věnovaný prof. Pavlu Šmokovi při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.

Uvedeny budou Šmokovy choreografie “Musica slovaca”, “Po zarostlém chodníčku” v obnoveném nastudování pod vedením Kateřiny Dedkové – Frankové. Závěr večera bude patřit černé taneční grotesce “Chvilka POEzie” na motivy básně “Havran” Edgara Alana Poa v choreografii Marka Svobodníka. Jedinečné vystoupení připomene jednoho z nejvýznačnějších československých choreografů 20. století, zakladatele a dlouholetého uměleckého šéfa Pražského komorního baletu - PAVLA ŠMOKA.

MUSICA SLOVACA

( choreografie: Pavel Šmok, hudba: Ilja Zeljenka, nastudování: Kateřina Dedková – Franková, obnovená premiéra: 28.10.2007, délka: 7 minut )

Soudobý slovenský skladatel Ilja Zelenka se zde inspiroval dvěma žatevními písněmi z Čičman a Dolného Vadičova. Z ducha slovenského folklóru vychází i Šmokova choreografie. Je to jakási pocta moderního baletu jednomu z jeho základních inspiračních zdrojů – lidovému tanci.



PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

( choreografie: Pavel Šmok, Kateřina Dedková – Franková, hudba: Leoš Janáček, nastudování: Kateřina Dedková – Franková, asistent nastudování: Igor Vejsada, scéna a kostýmy: Marie Franková, premiéra: 14.6.1998, obnovená premiéra: 7.12.2017, délka: 29 minut )

První řada cyklu „Po zarostlém chodníčku“ končí skladbou, kterou Janáček pojmenoval „Sýček neodletěl“. Motiv sýčka, podobně silný a dramatický jako známý motiv Beethovenovy Osudové symfonie, vnucuje jevištnímu ztvárnění nepřehlédnutelný tragický akcent.

Pavel Šmok k premiéře v roce 1998 uvedl: “Jednotlivé skladby cyklu nemají vzájemně žádnou výraznější dramaturgickou souvislost, až na to, že jde o niterné výpovědi autora. Scéna je však přece jen něco jiného, než koncertní síň a Janáček by nám snad odpustil, že jsme do díla vložili malý příběh, který je ostatně volně přejat z jiné jeho skladby.”

CHVILKA POEZIE

(choreografie: Marek Svobodník, hudba: Jaroslav Ježek a Bedřich Nikodém, hudební koláž: Marek Svobodník, asistent choreografie: Igor Vejsada, Jitka Tůmová, návrh kostýmů: Pavel Knolle, návrh scénografie: Petr Siedlaczek, světelný design: Karel „Karlos“ Šimek, tančí: 5 tanečníků - sólistů Pražského komorního baletu, délka: 20 minut )

Černá taneční groteska na motivy proslulé basně Edgara Allana Poea "Havran". "S čekáním přichází nejedna kratochvíle, třeba i smrt."

Pavel Šmok (1927 – 2016)

Narodil se 22.10.1927 v Levoči v rodině českého stavebního inženýra. Po studiu na Vyšší škole průmyslové, několika semestrech na ČVUT a krátké herecké kariéře v divadle E. F. Buriana se dostal k baletu. Absolvoval taneční oddělení pražské konzervatoře a jako sólový tanečník demi-charakterního typu působil v pražské Armádní opeře a v Plzni. V letech 1958-61 byl šéfem baletu v Ústí nad Labem, další tři sezóny pracoval v Ostravě. Roku 1964 se stal spoluzakladatelem a choreografem samostatného zájezdového souboru Balet Praha , který byl v tehdejším „východním bloku“ unikátem. Mezi nejvýznamnější díla tohoto období patří Rossiniáda (G.Rossini 1964), Fresky (B.Martinů 1965), Nedbalk y (O.Nedbal 1966) a zejména Listy důvěrné (L.Janáček 1968). V roce 1970 přijal Šmok angažmá v Basileji, kde stál v čele baletu po tři sezony. Po návratu do Československa těžce hledal uplatnění. Až v roce 1975 mu byla z pražského Divadla Rokoko nabídnuta spolupráce a začal se rodit Pražský komorní balet . Z rozsáhlého repertoáru jmenujme Americký kvartet (A.Dvořák 1977), Pia Fraus (K.Odstčil 1974), Z mého života (B.Smetana 1983), Zjasněná noc (A.Schönberg 1986), Trio g-moll (B.Smetana 1991), Stabat Mater (A.Dvořák 1995). Během své kariéry Šmok vytvořil více jak sto choreografií, a to nejen pro balet, ale i pro operu či operetu. Spolupracoval s televizí a filmem. Choreograficky se podílel mimo jiné na Prodané nevěstě v Metropolitní opeře v New Yorku.

Pavel Šmok ovlivnil výrazně vývoj českého uměleckého tance 20. a 21. století. Jako pedagog Katedry tance Akademie múzických umění v Praze vychoval generaci českých choreografů. Jeho osobitý choreografický styl se stal v české choreografii svébytným fenoménem. V roce 2012 získal Cenu Ministerstva kultury za celoživotní umělecké zásluhy v rozvoji tanečního a divadelního umění v ČR a propagaci české hudby a tanečního umění ve světě. Pavel Šmok zemřel v Nekoři 4. dubna 2016.