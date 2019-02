Město Prachatice a Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem uspořádaly výstavu

Šárky Coganové a Lenky Herzogové s názvem dvojKA. Ta je k vidění v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích.

Výstava trvá do 29. července, otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.