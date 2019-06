Prachatice: Do školy s radostí - školní zralost

Seminář Do školy s radostí - školní zralost

(pro rodiče dětí 5-7 let)

Mgr. Iva Křikavová

:::

V pátek 7. 6. 2019 od 16:00 do 21:00

Vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachtice

:::

Rozčiluje vás nesamostatnost dítěte v rutinních situacích?

Šílíte z jeho neschopnosti udržet delší dobu pozornost a soustředit se?

Nezvládáte přípravu na školní povinnosti svých dětí?

Máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Jste zoufalí a máte pocit, že se dítě málo zlepšuje?

Tradiční výchovné rady a návody na vaše dítě již nezabírají?

V předškolním věku se v dítěti probouzí intenzívní touha poznávat svět kolem sebe a porozumět mu. Je to nejpozoruhodnější etapa vývoje dítěte, ve které se spojuje všechno vrozené s tím, co dítě získalo učením se a výchovou. Rozvíjí se v budoucí dospělou osobnost.

Pomůžeme vám více pochopit konkrétní potřeby vašeho dítěte. Naučíme vás, jak mu poskytovat vhodné podněty a klást na něj takové nároky, které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi, ale také s požadavky, které na něj bezesporu budete klást po zahájení docházky do školy.

Ukážeme vám, jak dítě nenásilně připravit jak v oblasti kognitivní (poznávací), tak v oblasti výchovné.

Naučíme vás, jak rozvíjet jednotlivé schopnosti dítěte potřebné pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Jak vhodně rozvíjet jeho myšlení, řeč, soustředění, ovládání emočních a volních procesů a jak podpořit jeho sociální zrání.

Informace na semináři budou ihned použitelné v každodenním životě, můžete je tedy použít na všechny aktuální témata vašich dětí případně na vaši konkrétní rodinnou situaci.

Mgr. Iva Křikavová

Iva je zakladatelkou rodinného centra Centra Pomněnka v Českých Budějovicích. Systém vzdělávání podle Marie Montessori ji zaujal v době, kdy vychovávala své dvě děti. Všechny teoretické přístupy tak nejprve aktivně zkusila na svých dětech. Své osobní zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na četných odborných kurzech i teoretické zázemí pedagogického vysokoškolského vzdělání zúročuje ve prospěch dětí v centru Pomněnka, ve prospěch maminek, které chtějí nasměrovat nebo si neví rady, i ve prospěch odborné veřejnosti, včetně budoucích pedagogů a pedagožek, kteří do centra docházejí na náslechy v rámci vysokoškolského studia

::::

Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem:

impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.

Poplatek za účast: 248,- Kč (běžná cena 1.190,- Kč).