Prachatice: Cocoman

Stálice na české scéně - Cocoman - přijede do Prachatic!

Jedna Láska, Tak už to bal, Zahradnická píseň, Za Obzorem...

Cocomana netřeba dlouze představovat, party bude velkolepá!

Cocoman aka Adam Lanči

Cocoman je na hudební scéně aktivní přes deset let. Za tu dobu se stihl inkarnovat do spousty různých rolí. Byl dreadatým reggae zpěvákem jamajského střihu, zamyšleným folkařem s kytarou na svých akustických shows, divoce tančícím DJem a tvůrcem v EDM projektu Sirene Factory, šíleným chemikem z formace Nevereš, nebo třeba šedou eminencí Coco Jammin – produkce, která stojí za plným pytlem zásadních tuzemských reggae nahrávek posledních let.

Za svůj muzikální workoholismus zvládl získat i dvě žánrové ceny Anděl, zahrát si na většině velkých tuzemských festivalů a nejednou reprezentovat i za hranicemi. Jako zpěvák nebo producent vydal několik desek a hromady singlů. Spolupracoval mimo jíné s kapelami Švihadlo nebo Medial Banana a produkoval nahrávky pro desítky umělců z mnoha zemí, včetně jamajských stars.