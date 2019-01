Prachatice: Cena za štěstí

Film ČR *** Komedie, drama *** 100 min *** 2D *** Přístupný *** České znění *** 110,- ***

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film Cena za štěstí odvíjí samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů. Své štěstí najdou často nečekaně, ale to je přeci jedno! Milenecký a životní pár (Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vychovává dvě děti, když do jejich harmonického soužití vstoupí muž z minulosti (Tomáš Hanák). Násilnický psychopat (Jaroslav Plesl) se domáhá dcery z rozvedeného manželství, zatímco jeho bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s dětmi trpí jeho terorem. Dva teenageři od svých rodin prostě a jednoduše utečou. Oddaný muž (Pavel Řezníček) nemá sílu, aby ochránil svou lásku.