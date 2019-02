Prachatice: C.D.Payne: Holubí mambo

DS DUTAM Prachatice

Závěrečné nesoutěžní představení v rámci Festivalu amatérského divadla Štít 2019

Hra byla napsána podle méně známé prózy C. D. Payna. Inspirací byly hlavně jeho mistrně naspané dialogy. Dějovou linku jsme zhustili a reálie jeho příběhu přenesli do české kotliny, na jednu malou regionální univerzitu. Tato hra je o manipulaci. Jsme schopni ji uvidět? A když už ji uzříme, jsme ochotni vystoupit z vyšlapané cesty a ustát to? Robin, Gadžo a Petr jsou právě na této dobrodružné cestě. Vydejte se na ni spolu s nimi. Objednejte si pivko, dejte si cigárko, něco dobrého si zobněte. Sedí se Vám pohodlně?

Poznámka pod čarou: Detektiv KCM'Z je univerzální esencí nejvytříbenějšího detektivního talentu. Má ráznost Kojaka, intuici Colomba a sveřepost Majora Zemana.



Hrají: Iveta Štefanová, Gabriela Fatková, Petra Sovová, Jiří „Chemik“ Pešek, Tomáš Čechura, Petr Kolín, Víťa Sova

Režie: Marcela Haspeklová