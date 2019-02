Další retro párty na Kandláku..

Večerem provází rezidentní DJ Gizzy.

Hrajeme to nejlepší z let minulých až do současnosti a samozřejmě také písničky na přání.

Tak neseď doma a přijď poladit formu celovečerním tanečkem :-)

Start: 20:00 hod.

Vstupné: 50,- Kč