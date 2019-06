Prachatice: Víkend otevřených zahrad

Mezigenerační zahrada při společnosti KreBul o.p.s. (Zlatá stezka 145 Prachatice) byla přihlášena do celostátní kampaně Víkend otevřených zahrad. Ačkoli stav zahrady v současné době, době rekonstrukce domu na Komunitní centrum, neodpovídá zcela, přesto jak v sobotu, tak v neděli je nabízen program.

V sobotu 8. 6. 2019 již v deset hodin dopoledne v KreBulu proběhne dernisáž výstavy fotografií RETRO Jana Pihera se svými hosty - hudební skupinou Kasteláni z Českých Budějovic. V zahradě bude k nahlédnutí výstavka obrázků na téma, Co jsem zažil s babičkou a dědečkem 2019 a bude se vytvářet společná koláž š názvem: Šťastné stáří očima dětí. V pravé poledne k poslechu budou hrát a zpívat příznivci společnosti a pojídat se budou pochutiny jak zdravé, tak s láskou vytvořené. Odpoledne možná i trocha tance a jazykové konverzace, četba, malba. Kolem druhé hodiny se začne vyrábět – co, no přijďte a uvidíte, zažijete a třeba domů i odnesete. Určitě k dispozici květiny, rostliny, semena k výměně přineste a odneste si pro radost sobě i druhým.

V neděli 9. 6. 2018 pak od deseti hodin je připravena dvouhodinovka o zdravém životním stylu Buď FIT s návody na cvičení, stravování či duševní pohodu. Promítání. Pohoda, není náhoda a tak pojďte s námi do toho.