Noc kostelů u sv. Kateřiny

Mimořádnou příležitost mají dnes večer Volarští. Mohou se totiž při Noci kostelů dostat do věže kostela sv. Kateřiny. Věž bude přístupná od osmi do deseti večer. Pořadatelé, kterými jsou město Volary a volarská Římskokatolická církev slibují skvělý pohled na Volary a okolí z ptačí perspektivy. Věž kostela není běžně přístupná a tentokrát se návštěvníci nejen rozhlédnou do krajiny, ale dozvědí se něco víc o historii kostela uprostřed Volar. Důležité prý je vzít si s sebou baterku.