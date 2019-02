Netolice: Šestý turnaj Krajské ligy florbalu - Starší žáci

Po dlouhé dvouměsíční pauze jdou do boje Starší žáci. Uvidíme, jak využijí domácí prostředí. Ráno v 9:00 začínají hned se silnými Strakonicemi. Poté v 10:30 Strakonice vs. Třeboň, dále v 12:00 Třeboň vs. Blatná a šlágr kola bude určitě souboj Rafanů s Blatnou ve 13:30. Poslední vzájemný zápas dopadl skórem 13:10 ve prospěch Rafanů, takže bude určitě na co koukat.

Po skončení tohoto utkání ca. v 15:00 necháme rozestavěné hřiště a vznikne prostor pro zápas rodičů a přátel netolického florbalu. Přijďte podpořit Rafany a vezměte si s sebou cvičky, florbalku zapůjčíme.