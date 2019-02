Netolice: Příjezd paní Zimy

Netolické náměstí bude patřit v neděli 25. listopadu hlavně dětem. Očekává se totiž tradiční příjzed paní Zimy.

Program:

Řemeslný trh od 15 do 18 hodin

- keramika, keramické vánoční ozdoby, dřevěné hračky, svíčky ze včelího vosku, šperky, ručně malované textlie, patchwork, šité vánoční dekorace, vánoční ozdoby z korálků, háčkované ozdoby, pohankové polštářky, med, nakládané sýry, koření, medovina, svařák, trdelník, palačinky a jiné.

Zdobení perníčků v muzeu od 15 do 18 hodin

Dílničky v DDM od 15 do 18 hodin

Malování na obličej v podloubí u muzea od 15 do 18 hodin.

Lucerničkový vlak: odjezd z ČB do Netolice je v 15.15 hodin, příjezd do Netolic v 16.09 hodin, odjezd z Netolic do ČB je v 18.32 hodin.

Přivítání paní Zimy - zahájení v 17 hodin

Netolické pěvecké trioAltSaBass

Andělé divadla Kvelb z Českých Budějovic

Přílet anděla

Příjezd paní Zimy

Pouštění balonků s přáním Ježíškovi