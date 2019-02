Odhalit proces ruční výroby paličkované krajky mohou děti z Prachatic a okolí v úterý 10. července v Muzeu krajky v Poštovní ulici. Od 10 do 17 hodin pro ně bude muzeum otevřeno zdarma. V 11 hodin je komentovaná prohlídka o vzniku krajky. Pokud by do muzea chtělo najednou více než 10 osob, musejí se hlásit den předem.