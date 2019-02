MINIMALISMUS, nikoli extrém, ale součást každého dne. Seminář o tom, že vaše cesta nemusí být extrémní, aby byla minimalistická. V pátek 22. 6. od 17 hodin. Místo konání: vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachatice. Lektorka: Marcela Sobotová.

Co je minimalismus pro mě? Co nám může dát i brát? Jak se prakticky dostat do stavu, kdy máte málo věcí? Jak uplatňuji minimalismus při nakupování, úklidu, na internetu, u dětí, tedy v běžném životě? Představím svou cestu, ukážu na konkrétních příkladech to, co dělám každý den a proč. A co nedělám, protože všechno dělat nemůžu. Prásknu na sebe i to, co nenajdete na blogu. Tentokrát se budu dostatečně věnovat i tématu minimalismu pro rodiče s malými dětmi. O tom, co vás k tomuto tématu zajímá, co potřebujete aktuálně probrat. Dám vám dost prostoru na otázky. Pojďte se potkat osobně.

Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem: impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123.