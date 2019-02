Mezigenerační výlet do Stožce

Mezigenerační výlet do areálu lesních her ve Stožci připravila do prachatického Dětského prázdninového pasu společnost KreBul. Ti, kdo by chtěli vyrazit na Šumavu vlakem, mají sraz ve čtvrtek 26. července v 8.15 hodin na vlakovém nádraží. Odtud pojedou do Stožce, kde navštíví areál. Odvážnější mají možnost individuální výpravy ke Stožecké kapli. Výlet vyjde jednu osobu na přibližně sto korun. Návrat je naplánován na 15.30 hodin odpoledne. Organizátoři upozorňují, že trase není vhodná pro kočárky.