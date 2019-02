Libínské Sedlo: První pomoc

První pomoc, zdravotní postižení.... Jak pomoci a jak pečovat? To vše se dozvědí ti, kdo v pondělí 16. července zajedou do turistické chaty na Libínském Sedle u Prachatic. Právě tam totiž Český červený kříž pořádá praktické ukázky první pomoci i péče o seniory či osoby se zdravotním postižením s využitím kompenzačních pomůcek pod vedením zdravotní sestry. Akce se koná od 14 do 18 hodin.

K dopravě na místo je možné využít veřejnou dopravu, autobus z Prachatic jede ve 13.50 nebo v 15.15 hodin. Odjezd autobusu z Libínského Sedla do Prachatic je v 16.20 nebo 18.09 hodin.

Pro více informací kontakt: 724 367 840.