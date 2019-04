Městys Lhenice pořádá zcela novou jarní akci a věří, že tak vytvoří novou velikonoční tradici. Rozhodl se, že zkusí odzdobit velikonoční strom na místním náměstí, tzv. Kraslicovník.

Od obyvatelů městyse to požaduje jediné, aby na Kraslicovník zavěsili velikonoční vajíčko, a to od pátku 12. dubna až do Velikonoc. Vajíčka mohou být jakákoli, mimo vařených.