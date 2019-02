Kino Šumava: Jack staví dům

Jack staví dům

https://www.csfd.cz/film/388974-jack-stavi-dum/prehled/

Drama / Horor / Thriller, Dánsko / Francie / Německo / Švédsko, 2018, 155 min

Režie: Lars von Trier

Scénář: Lars von Trier

Kamera: Manuel Alberto Claro

Hudba: Víctor Reyes

Hrají: Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough, Jeremy Davies, Uma Thurman, Sofie Gråbøl, Siobhan Fallon Hogan, David Bailie, Ji-tae Yoo, Osy Ikhile, Ed Speleers, Marijana Janković, Christian Arnold, Jerker Fahlström, Ola Normelli

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let.