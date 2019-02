Film Vánoce a spol.

Fr., Alain Chabat, rodinná komedie, 92 min., český dabing

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo! A co

hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se

mezi lidi. Jediné, co může zachránit Vánoc, je vitamín C pro všechny skřítky.

Záchranná mise ale nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo. Vstupné 100 Kč.