Kino Národka: Zrodila se hvězda

Film USA *** Drama, hudební, romantický *** 136 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** Titulky

Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley Coopera je tento film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódiích a o to více se potýká se svými vnitřními démony.