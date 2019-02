Kino Národka: V husí kůži

Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při přesunu na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky často čeká pád a Peng při jednom odvážném manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které se díky tomu ztratí. Malým kachnám je teprve 16 dní. O tom, že by jim pomohl jejich hejno najít a napravit, co spískal, nechce ani slyšet. Nakonec ale souhlasí. Poraní si totiž křídlo a doprovodit dvě malé kachny pěkně pěšky mu poskytne šanci, aby se to nikdo nedozvěděl. Opeřená trojka se vydává na jih za svými hejny po zemi. Na svém dobrodružství projde skrz hory, kolem jezer, bambusovými lesy, mramorovou jeskyní nebo obyčejným kurníkem. V zádech mají hladového a nebezpečného kocoura a ve finále budou muset čelit i té kuchyňské troubě.

Vstupné 120 korun.