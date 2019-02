Kino Národka: Ten pravý, ta pravá?

Film USA *** Komedie, drama, romantický *** 90 min *** Přístupný od 18 let *** 2D *** Titulky *** 120,- ***

Keanu Reeves a Winona Ryder spolu v legendárním filmu Dracula vytvořili příběh velké, upřímné a čisté lásky. V komedii Ten pravý, ta pravá? do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět. Jejich sarkasmus je na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, může se nakonec stát cokoliv.