Kino Národka: Ten, kdo tě miloval

Film ČR *** Komedie, krimi *** 90 min *** Přístupný *** 2D *** České znění *** 100,- ***

Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa Norisová) začne mít podezření, že jí mohl být manžel nevěrný. Dva kluci, maminka Vanda a babička (Eva Holubová) rozjíždějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se setkává s Kalinovou domnělou milenkou Irinou (Lívia Bielovič), která po ní chce, aby dotáhla to, co jí Vandy manžel kpt. Kalina slíbil a nedokončil. Nastává nečekaná eskapáda událostí s jasným účelem dobrat se pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen ještě rodinný přítel nepraktický praktický lékař (Hynek Čermák). Klíčový materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby byl se dostal do rukou nic netušícího doktora a zamotal hlavy policistům. Vandě se nakonec za pomocí synů podaří rozluštit zaheslovaný soubor v počítači svého muže, který jí dá nejen odpověď na všechny otázky vzniklé nedůvěry, ale zejména pomůže úspěšně vyřešit poslední případ kpt. Kaliny.