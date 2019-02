Kino Národka: Příběh koček

Film Čína *** Animovaný, komedie *** 90 min *** Přístupný *** 2D *** České znění *** 120,- ***

Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Nasadí si brýle a je pryč! Kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe, všechen svůj strach i nepříjemné vzpomínky z minulosti, a vydat se na záchrannou misi. Nejen do džungle velkoměsta, stopy totiž vedou do skutečné divočiny plné nástrah a divokých zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, i tak ho čeká cesta, kde se devět kočičích životů bude hodit. Všechny čeká hromada zážitků, zábavy a nečekaných setkání, o

nichž by se jim bez odvahy malého kocoura ani nesnilo.