Film USA *** Akční, sci-fi, horor *** 113 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** Titulky *** 110,- ***

Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky a vypadá to, že jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu postavit znovu. Má ale vůbec proti největšímu predátorovi šanci?