Kino Národka: Malá čarodějnice

Film Německo, Švýcarsko *** Pohádka *** 103 min *** Přístupný *** 2D *** České znění

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a protože se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula, a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice využije k dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již nastane čas dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku