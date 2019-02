Kino Národka: King Skate

Prachatická premiéra dokumentárního filmu King Skate, kde má slovo zakladatel prachatického skateboardingu Miroslav Bartoš e uskuteční 1. listopadu v Kině Národka.

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

V dokumentu jsou velkou měrou zastoupeny i Prachatice a to především záběry ze Summercampů z 80´ let , konaných v areálu skateparku TJ Tatran Prachatice.

V těch dobách se Prachatického summercampu účastnila světová hvězda a dnes legenda Mark Gonzales z Kalifornie.

Nejen jeho, ale třeba i sebe nebo vaše Prachatické sousedy ve filmu možná zahlédnete