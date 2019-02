Kino Národka: Důvěrný nepřítel

Film ČR, Slovensko *** Drama, psychologický *** 108 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** České znění *** 120,- ***

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková), se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru.