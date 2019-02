Kino Lhenice: Unaveni sluncem

dne 17.11.2018 v Kině Lhenice od 19.00 (kino je otevřeno od 18.45)

Píše se polovina třicátých let a zasloužilý hrdina revoluce plukovník Kotov tráví zaslouženou dovolenou

spolu se svou rodinou. Je to asi padesátilý muž s nezanedbatelným kouzlem osobnosti. Má pohlednou

mladou ženu a šestiletou dceru Naďu. Jeho prázdniny probíhají celkem uspokojivě, je nádherné počasí

a v domě vládne pohoda a blahobyt, jaký si v Rusku jistě nemohl dovolit jen tak někdo. Zásahy okolního

světa narušují idylu jen zřídka, o to závažnější bývají. Jedno z takových vyrušení představuje několik

tanků, které se objeví nedaleko Kotovovy dači na poli. Každý člověk s nezeleným mozkem pochopí, že

dělat vojenské cvičení ve vzrostlém obilí je nesmysl, a Kotov má kromě takového mozku i docela

slušnou autoritu, vojáci tedy zase odjedou a dovolená může pokračovat. A pak přijede Míťa, který si

kdysi chtěl vzít za ženu nynější Marusju Kotovovou a který pracuje pro KGB.