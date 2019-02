Jógový víkend Prachatice

Pojďte si zpříjemnit poslední prázdninový víkend v Prachaticích, kdy jógová praxe a meditace budou probíhat v přírodě pod vedením Evy Vrbové.

Prachatice jsou nazývané také jako „brána do srdce Šumavy“, s nádherným historickým jádrem a mimořádně čistým ovzduším.

• 4x jógová praxe a meditace

• 2x brunch

• 2x večeře

• výlety klimatizovaným minibusem: Křišťanovický rybník, Rozhledna Libín, Holašovice (UNESCO), Kratochvíle

Ubytovaní: Hotel KORUNA, Velké náměstí 48, PRACHATICE

Parkování zdarma na Velkém náměstí na kartičku z hotelu

Milí jogoví přátelé, a zde podrobný popis k programu:

Nabízíme vám hodnotný víkendový program s jógou v malebné přírodě Prachaticka.

Páteční jógu zahájíme v 18:30h v parku Parkán u kostela 3 minuty chůzí z hotelu Koruna, pak se přesuneme na vegetariánskou večeři připravovanou nepálskými kuchaři do Indické restaurace Tandoor Prachatice.

Sobotní ráno/dopoledne: přesuneme se na jógovou praxi k nejvýše položenému rybníku s rašelinovým dnem v Čechách – Křišťanovický rybník, kde se zaměříme na meditaci 3. oka s náhledem do blízké budoucnosti (InnerEye) a následnou jógou. Poté u rybníka nám restaurace Almara připraví báječný brunch. Možnost koupání v rybníku nebo procházka lesem na Hrad HUS cca 1,6km. Poté minibusem zastávka na kamennou rozhlednu Libín s úžasným výhledem na celé okolí a za dobré viditelnosti i na rakouské Alpy.

Sobotní odpoledne/večer: z hotelu nás minibus odveze do unikátního renesančního místa Kratochvíle a poté do vesnice Holašovice – chráněná památka UNESCO. Naše odpoledne zakončíme meditací a jógou při západu sluníčka na Vyhlídce do krásné klidné přírody. Večeře buď grilování na Vyhlídce anebo v restauraci ALMARA.

Nedělní ranní jógovou praxi zakončíme v nádherné zahradě Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna obklopení hradbami města a ptáčky. Nedělní brunch proběhne v restauraci ALMARA.

V případě nepřízně počasí jógová praxe a meditace proběhnou v sále renesanční budovy Staré Radnice z r. 1571 v Prachaticích za dobrovolný příspěvek na pronájem sálu.

Cena za kompletní program s jógou, 2x brunch, 2x večeře (bez nápojů k večeři) s cateringem: 4.500,- Kč, necvičící partneři/-ky 3.900,- Kč.

Nevratná záloha 3.000,- Kč do 31.7.2018 – účet vedený u ČS: 473693193/0800.

Variabilní symbol: vas mobilní telefon

InnerEye&Travel, Marcy Bartáková +420606736399